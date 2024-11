Apex Legends: pubblicato un nuovo trailer per il pass battaglia

Electronic Arts ha da poco pubblicato un nuovo trailer per la prima parte del pass battaglia di Apex Legends. Come al solito, trovate il video diffuso alla fine della notizia. Trascendi il tempo in Apex Legends: Dallo squarcio e rivivi le emozioni dei primissimi Apex Games con la tua squadra in Nostalgia Royale. Entra in azione con Lifeline e le sue nuove abilità, e dai la carica al tuo equipaggiamento con le armi potenziate e le abilità delle reliquie dello squarcio. Scatena il folle potere della scienza con il pass battaglia (parte 1) di Dallo squarcio e sblocca il pass premium per sole 950 monete Apex.

Al livello 40, potenzia il tuo look con la skin leggendaria “Sguardo gelido” per Ash. Al livello 60, poi, conquista il caos con la skin reattiva “Frantumatore fasico” per la Mozambique. Domina la battaglia con stile con le skin leggendarie “Alchimista tossico” per Caustic e “Dose letale” per la Rampage. Emergi dalle profondità del delirio e sblocca 10 framment esotici leggendari, skin epiche, banner, emote, decorazioni arma e altro ancora mentre riduci i nemici a un cumulo di molecole… tutto in nome della ricerca. Vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al seguente link. Apex Legends: Dallo squarcio è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

