Destiny 2 Redivivo: svelati i contenuti del secondo atto

Nel corso del suo ultimo developer livestream il team di sviluppo Bungie ha svelato i nuovi contenuti del secondo atto di Destiny 2 Redivivo. Di seguito trovate un’elenco delle principali novità annunciate.

Nuova modalità: Tomba degli Anziani.

Accessori collaborazione Street Fighter.

Introdotte nuove armi:

mitraglietta Vetiver Velenoso

fucile a pompa Destino dei Saccheggiatori

fucile a impulsi Vita della Metropoli (riadattato)

Nuove modifiche del manufatto.

Di seguito potete trovare i requisiti richiesti dalla versione PC del gioco.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3 3250 3.5 GHz o Intel Pentium G4560 3.5 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB o GTX 1050 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

Memoria: 105 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Processor Intel Core i5 2400 3.4 GHz o i5 7400 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB o GTX 1060 6GB / AMD R9 390 8GB Memory 8 GB RAM

Memoria: 105 GB di spazio disponibile

L’atto II di Destiny 2: Redivivo in arrivo martedì 19 novembre propone nuove missioni della storia, la modalità “Tomba degli Anziani” e altro ancora. L’atto I di Destiny 2: Redivivo,invece è già disponibile, e include l’accesso al sistema di produzione dei tonici, l’attività “Assalto furioso: Salvezza”, nuove armi e caratteristiche del manufatto e molto altro. Al momento il team di sviluppo è al lavoro anche su una nuova proprietà intellettuale chiamata Marathon, ma di cui almeno per ora non si hanno molte informazioni. Tuttavia è molto probabile che delle novità su questo progetto, arriveranno solo una volta rilasciati tutti i contenuti attualmente previsti per Destiny 2. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.