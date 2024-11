Aloft: annunciata la data d’uscita dell’early access

Funcom e Astrolabe Interactive Inc. sono orgogliosi di annunciare che Aloft, gioco co-op sandbox survival ambientato in un mondo di isole fluttuanti, entrerà in early access il 15 gennaio 2025. Oltre all’annuncio è stato anche pubblicato un trailer dedicato al gioco, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Come una delle demo più giocate durante la Steam Next Fest di giugno, e grazie alle oltre 300.000 aggiunte in wishlist, Aloft è pronto a librarsi in volo.

Avendo già raccolto le lodi dei giocatori in diverse demo, la solida base di Aloft è un enorme mondo ventoso in cui è possibile trasformare qualsiasi isola galleggiante che si desidera nella propria astronave personale, equipaggiandola con vele, timone e tutto ciò di cui avrete bisogno per sfruttare al meglio i venti. Godetevi la tranquillità zen della costruzione e del crafting, la soddisfazione di ripulire gli ecosistemi delle isole dalla corruzione e il brivido di esplorare cieli sereni e tempestosi, il tutto scoprendo il misterioso passato che ha reso il mondo di gioco così com’è. Durante il viaggio, raccogliete semi da piantare, animali da nutrire e antiche tecnologie per progredire.

Sfidate gli elementi da soli o riunitevi in gruppo fino a 8 giocatori, ognuno dei quali può portare con sé la propria astronave quando si unisce al mondo di un altro giocatore. Quando sarete in gruppo, sarete in grado di illuminare a giorno anche il cielo notturno con un intero villaggio aereo. Nel corso dell’Early Access, Aloft si espanderà con nuove meccaniche di gioco, biomi da esplorare, sfide da superare, oggetti da creare e molto altro ancora.

Come di consueto vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.