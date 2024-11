Mortal Kombat 1: pubblicato il trailer dedicato a Ghostface

Warner Bros. Games ha da poco pubblicato un trailer per Mortal Kombat 1, dedicato all’arrivo del personaggio di Ghostface. Come di consueto trovate il video diffuso alla fine della notizia.

Il terrore di Woodsboro è in arrivo nella Nuova Era di Liu Kang! Warner Bros. Games ha rilasciato oggi un nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano che presenta il contenuto scaricabile (DLC) del combattente ospite in arrivo Ghostface, l’identità che gli antagonisti assumono nel film horror Scream, con la voce di Roger L. Jackson. Ghostface si unirà alle file dei combattenti di Mortal Kombat 1 il 19 novembre, come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori dell’ espansione Kaos sovrano. Sarà poi disponibile a tutti il 26 novembre. In Mortal Kombat 1, il panico dilaga nei regni mentre i cittadini temono l’annuncio di un’altra vittima di Ghostface. I numerosi assassini che hanno indossato la maschera di Ghostface condividono tutti la stessa orribile passione: si divertono ad infliggere dolore e ad uccidere.

Armato di una lama minacciosa, una conoscenza enciclopedica di film horror e uno psicopatico bisogno di torturare, Ghostface è diventato un celebre simbolo di terrore. Il nuovo trailer mostra da vicino le terrificanti mosse di Ghostface con il famigerato coltello da caccia con cui infliggere dolore agli avversari, e la sua abilità di muoversi rasoterra per attacchi furtivi, nonché la possibilità di chiamare un compagno Ghostface per aiutarlo a finire il lavoro. Il video rivela anche la sua spaventosa seconda Fatality e offre un assaggio della sua Animality, la brutale mossa finale che gli permette di trasformarsi in un avvoltoio letale per annientare gli avversari sconfitti. Le mosse finali Animality, tanto amate dai fan, sono ora disponibili come contenuto scaricabile gratuito per tutti i giocatori di Mortal Kombat 1.

