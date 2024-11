Ea Sports NHL 25: annunciata una partnership con PWHL

Electronic Arts ha annunciato oggi una partnership pluriennale con la Professional Women’s Hockey League (PWHL), che porterà le giocatrici e le squadre in Ea Sports NHL 25. La partnership rafforza l’impegno di EA SPORTS nel far crescere e nel rappresentare in modo autentico lo sport femminile all’interno dei suoi giochi, promuovendo e sostenendo la prossima generazione di atlete. Oltre all’integrazione della PWHL, EA SPORTS fornirà nuovi modi di giocare a NHL 25, a partire da NHL Arcade che verrà lanciato questo venerdì e dai contenuti di 4 Nations Face-Off in arrivo all’inizio del prossimo anno, in tempo per celebrare l’attesissimo torneo internazionale di metà stagione ospitato da NHL e NHLPA e con le star NHL del Canada, della Finlandia, della Svezia e degli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di portare la PWHL in NHL 25 come parte di un grande holiday update che offre ai giocatori modi completamente nuovi di giocare, incominciando tra un paio di giorni con l’energia frenetica di NHL Arcade fino al lancio di 4 Nations Face-Off nel nuovo anno”, ha affermato Bill Dollar, EA SPORTS NHL Executive Producer. “EA SPORTS continua a promuovere l’inclusione e l’autenticità attraverso i suoi giochi e, in collaborazione con la PWHL, amplificheremo l’entusiasmo di tutti i fan per il gioco femminile”.

Con il lancio del 5 dicembre, la PWHL in NHL 25 includerà tutte e sei le squadre – Boston Fleet, Minnesota Frost, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge e Toronto Sceptres nelle modalità Gioca ora, Online Versus, Shootout e Stagione. Le uniformi PWHL saranno inoltre disponibili in World of Chel, con giocatori*, loghi e uniformi disponibili in Hockey Ultimate Team (HUT). Per coinvolgere completamente i giocatori nell’autentica esperienza PWHL, l’aggiornamento includerà la Walter Cup e scheletri avanzati grazie all’integrazione della tecnologia SAPIEN.

“La nostra partnership con EA SPORTS apre nuove porte per accrescere la conoscenza dell’hockey femminile a tutti i livelli”, ha affermato Amy Scheer, Senior Vice President of Business Operations, PWHL. “Attraverso questa collaborazione, svilupperemo esperienze dentro e fuori dal gioco che rafforzano il legame tra le nostre squadre, i giocatori e i fan, avvicinando la PWHL alla community globale dell’hockey”.

“EA SPORTS è orgogliosa di supportare la PWHL, che ha aperto la strada alla crescita dell’hockey femminile in Nord America”, ha affermato Andrea Hopelain, GM & SVP, Publishing, EA SPORTS. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme per aiutare a far conoscere e far accrescere l’hockey femminile per i fan già esistenti e per quelli nuovi in tutto il mondo, a partire dal portare le squadre e gli atleti PWHL in EA SPORTS NHL 25”.

L’integrazione della PWHL in NHL 25 riflette il continuo impegno di EA SPORTS nel rappresentare in modo autentico e far crescere lo sport femminile in-game catturando l’emozione del giorno della partita e mostrando l’affermarsi della prossima generazione di atlete d’élite. Dopo aver inizialmente presentato il gioco femminile in NHL 22 grazie all’accordo con la International Ice Hockey Federation, l’attaccante dei Toronto Sceptres Sarah Nurse è stata protagonista come atleta di copertina l’anno successivo per celebrare la loro inclusione in Hockey Ultimate Team (HUT). L’aggiunta di squadre e giocatrici PWHL integra quella più recente dei campionati femminili e delle funzionalità introdotte in EA SPORTS FC, UFC, e PGA TOUR negli ultimi anni.

Oltre all’integrazione della PWHL in-game, NHL 25 offre una vasta gamma di nuovi contenuti in arrivo per le festività, offrendo ai giocatori nuovi modi per vivere il frenetico mondo dell’hockey:

NHL Arcade

La serie di eventi NHL Arcade inizierà il 15 novembre all’interno di World of Chel, offrendo ai giocatori un’esperienza 3 contro 3 in stile arcade unica e divertente con il ritorno di Big Heads e funzionalità di power-up che possono essere raccolte sul ghiaccio e utilizzate contro gli avversari. I power-up includono Supershot, Freeze, Super Speed, Small and Big Goalies e molto altro ancora.

Giocato nella NHL Arcade Arena, una pista su misura senza vetro, regole o interruzioni, NHL Arcade includerà una serie di eventi durante tutto l’anno per creare una nuova esperienza per i giocatori. Restate sintonizzati sui canali social di EA SPORTS NHL per ulteriori informazioni su NHL Arcade dopo la sua uscita il 15 novembre.

4 Nations Face-Off

I nuovi contenuti per NHL 25 continueranno nel 2025 con l’integrazione di 4 Nations Face-Off, un girone all’italiana ospitato da NHL e NHLPA con quattro squadre internazionali piene di superstar.

I contenuti di 4 Nations Face-Off includeranno giocatori NHL di Canada, Finlandia, Svezia e Stati Uniti e saranno inclusi in Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout e una modalità Torneo su misura. Le uniformi delle nazioni saranno disponibili anche in World of Chel come parte dell’importante aggiornamento del torneo.

Nuovi contenuti e offerte NHL 25 per queste festività natalizie

I giocatori che giocano a NHL 25 tra il 15 novembre e il 2 gennaio* riceveranno 6 oggetti estetici NHL Arcade in World of Chel e un pacchetto 84 Road to 4 Nations Face-Off Player Choice riscattabile immediatamente. Con il pacchetto Road to 4 Nations Face-Off Player Choice, i giocatori possono rappresentare la propria nazione scegliendo uno dei quattro oggetti disponibili dal Paese in cui scelgono di giocare. I giocatori riceveranno inoltre un pacchetto PWHL 83 OVR Team Building Choice, riscattabile il 5 dicembre, insieme all’integrazione PWHL, che contiene una scelta di 1 giocatore PWHL su 6.

15 novembre – Serie Arcade, rilascio di contenuti gratuiti, riscatto del pacchetto Road To 4 Nations Face-Off Player Choice in HUT

5 dicembre – Aggiornamento PWHL In-Game e riscatto del pacchetto PWHL Choice

Nuovo anno – 4 Nations Face-Off

Ea Sports NHL 25 è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.