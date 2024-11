The First Berserker Khazan: il gioco si mostra in due nuovi trailer

In occasione del G-Star 2024 attualmente in corso in Corea, Nexon ha da poco pubblicato due nuovi trailer di gameplay per The First Berserker Khazan, della durata di ben cinque minuti il primo e quattro il secondo. Come di consueto trovate il materiale rilasciato alla fine della notizia. The First Berserker Khazan è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e la sua uscita è prevista nel corso del 2025.

Graficamente parlando il gioco si difende già da ora molto bene grazie ad un engine, capace di portare su schermo una enorme quantità di dettagli. Il gioco si presenta come un action-gdr single player basato sull’universo narrativo della saga Dungeon Fighter Online molto famosa nel mercato asiatico, ma poco conosciuta qui da noi. Attualmente non vi sono dettagli in merito ad una data d’uscita più precisa, o ai requisiti richiesti dalla versione PC del gioco, pertanto non resta che attendere comunicazioni a riguardo per saperne di più. Non è da escludere che ulteriori informazioni possano arrivare già il mese prossimo, durante la nuova edizione degli Oscar americani del videogioco, ossia i The Game Awards. Tuttavia quest’ultima è semplicemente una nostra ipotesi e va presa con le pinze. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

