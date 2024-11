Doom The Dark Ages: Phil Spencer parla della strategia di Xbox

Nel corso di una recente intervista il CEO della divisione gaming di Microsoft Phil Spencer ha parlato dell’attuale strategia adottata rispetto ai titoli first-party. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo. “Io non vedo nessuna linea rossa rispetto al nostro portfolio di giochi, potenzialmente qualsiasi nostro titolo first party potrebbe tranquillamente finire su altre console”. I primi giochi first party ad arrivare anche su PlayStation 5, saranno Indiana Jones e l’antico cerchio, e Doom The Dark Ages. Per quanto riguarda il prossimo capitolo della saga di Halo, Spencer ha dichiarato che è davvero troppo presto per poter parlare di un suo arrivo sulla console Sony. Indiana Jones e l’antico cerchio invece arriverà su PlayStation 5 nella primavera del 2025, mentre non si conosce ancora la data d’uscita di Doom The Dark Ages per questa piattaforma.

Sempre a proposito di questo franchise, stando ad alcuni rumors circolati in rete, e ancora mai ufficialmente confermati sembra che sia in sviluppo una remaster del primo Halo e che sia in arrivo anche su monolite del colosso nipponico. Ovviamente trattandosi di voci di corridoio, queste informazioni vanno prese con le pinze. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

