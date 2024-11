The Elder Scrolls Online: l’update 44 è disponibile da oggi

Bethesda ha annunciato che a partire da oggi è disponibile gratuitamente su console Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 l’aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online, che apporta una serie di miglioramenti e aggiunte a The Elder Scrolls Online, tra cui le novità della modalità PvP Battleground e l’introduzione di due nuovi compagni. La compagnia ha anche pubblicato un trailer a riguardo, che come di consueto trovate alla fine della notizia.

Di seguito trovate ulteriori informazioni sui contenuti dell’update.

L’aggiornamento 44 introduce grandi cambiamenti alla frenetica modalità PvP di ESO, Battleground. In questo aggiornamento, Battleground passa a partite PvP a due schieramenti, al posto dei tradizionali tre. Al lancio saranno disponibili due tipi principali di partita per Battleground:

4v4 – Una modalità competitiva tra due squadre di quattro giocatori

8v8 – Una modalità standard con potenziamenti e due squadre da otto giocatori

La classica modalità 4v4v4 non sarà più disponibile, ma potrebbe tornare in futuro in mini eventi PvP speciali a tempo limitato. Questo nuovo formato a due schieramenti porta con sé anche sette nuove mappe in cui sarà possibile scontrarsi con gli altri giocatori.

Articoli Consigliati The First Berserker Khazan: il gioco si mostra in due nuovi trailer Ea Sports NHL 25: annunciata una partnership con PWHL

Per festeggiare il lancio della nuova modalità PvP Battleground, stiamo collaborando con il content creator SypherPK e Alienware per la live esclusiva ESO Battlegrounds Brawl su Twitch il 20 novembre alle 18:30 CET, in cui SypherPK si unirà agli sviluppatori di ESO per affrontare gli altri giocatori che pensano di poterli battere in Battleground, con Twitch Drop attivi e altri premi da vincere. Nelle prossime settimane, anche i membri dello Stream Team di ESO metteranno alla prova le loro abilità nel PvP in diretta.

L’aggiornamento 44 introduce anche due nuovi compagni su ESO: Tanlorin e Zerith-var. Tanlorin, attaccabrighe degli elfi alti, mischia abilità Soul Magic e Dragonknight, mentre lo stoico khajiiti Zerith-var sfrutta i poteri della negromanzia. Al lancio, potrete ottenere entrambi i nuovi compagni gratuitamente se siete abbonati a ESO Plus o acquistarli dal Crown Store di gioco in cambio di Crown.

Vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.