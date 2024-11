Infinity Nikki: il free-to-play ha una data d’uscita

Papergames ha da poco annunciato la data d’uscita del free-to-play Infinity Nikki fissata per il prossimo 5 dicembre su PC, iOS, Android e PlayStation 5. La compagnia ha anche pubblicato un trailer della durata di circa due minuti che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo si concentra principalmente sul gameplay mostrando alcune location del gioco e alcuni mini giochi. Di seguito trovate il commento del producer della serie Runhao Yao. “Come prima cosa, voglio ringraziarvi tutti per il vostro continuo supporto e pazienza, sono lieto di potervi comunicare finalmente l’arrivo di Infinity Nikki su più piattaforme”. il produttore ha poi continuato affermando: “Sono già trascorsi 12 anni dal lancio del primo capitolo della saga, ma è sempre emozionante consegnarvi una nuova iterazione del franchise di Nikki”. Runhao, ha poi concluso il discorso dicendo che all’epoca in cui hanno lanciato il primo gioco erano davvero in pochi, ma col passare degli anni la compagnia è cresciuta molto in termini di staff.

Graficamente parlando il gioco, si difende abbastanza bene grazie ad un engine che riesce a portare su schermo una discreta quantità di dettagli. Inoltre per la prima volta nella serie, il giocatore verrà immerso in un mondo aperto, interamente esplorabile. Al momento non vi sono informazioni in merito ad un possibile arrivo del gioco anche sulla console Microsoft. Vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

