Warcraft: Blizzard Entertainment annuncia due remaster

Blizzard Entertainment ha da poco annunciato Warcraft Remastered e Warcraft 2 Remastered entrambe disponibili da oggi su PC (via Battle.net). Il colosso americano ha anche pubblicato un trailer che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto, si concentra principalmente sullo mostrare le migliorie grafiche che son state apportate dagli sviluppatori. Visti gli anni che entrambi i titoli si portano ormai sulle spalle, una simile scelta era diventata oramai praticamente obbligatoria.

Entrambe le remaster introduco diverse novità nei rispettivi giochi fra cui il supporto agli schermi wide, numerose migliorie a livello grafico e diversi miglioramenti per la quality of life. Come se tutto ciò non bastasse, è stata anche svelata la data d’uscita per World of Warcraft Mists of Pandaria. Per ora la compagnia non ha diffuso ulteriori informazioni pertanto non resta che attendere i prossimi annunci ufficiali per saperne di più. Non è da escludere che quest’ultimi possano arrivare durante la prossima edizione degli Oscar americani dei videogiochi, i The Game Awards. Quest’ultima tuttavia è solo una nostra ipotesi e va presa con le pinze in mancanza di conferme da parte della software house. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

