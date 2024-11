S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl: il gioco supporterà il DLSS 3

Nvidia ha da poco annunciato che la versione PC di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl avrà il supporto al DLSS 3 e al Nvidia Reflex. Il colosso americano ha spiegato che il gioco ne beneficerà non poco in termini di performance, con un beneficio di circa 2.4X per coloro che giocheranno usando una scheda grafica GeForce RTX della serie 40. Per esempio usando una GeForce 4070 si potrà arrivare ad avere fino a 70 frame al secondo, mentre con una RTX 4090 si potrà arrivare fino ai 120 FPS.

In più il gioco supporterà Nvidia Reflex e quest’ultimo ridurrà la latenza di ben il 45%. Nvidia ha inoltre dichiarato che in futuro molti altri giochi sfrutteranno su PC queste loro tecnologie proprietarie, come ad esempio Microsoft Flight Simulator 2024. Per ora non sono state rilasciate ulteriori informazioni su quali saranno gli altri titoli che implementeranno queste feature, pertanto non resta che attendere annunci futuri per saperne di più. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl.

Requisiti Minimi: Sistema operativo: Windows 10 64 -Bit o Windows 11 64-Bit Processore: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB / Intel Arc A750 Memoria: 160 GB di spazio disponibile



Requisiti Consigliati: Sistema operativo: Windows 10 64-Bit oppure Windows 11 64-Bit Processore: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5800X Memoria: 32 GB di RAM Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT Memoria: 160 GB di spazio disponibile



Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità. S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl uscirà il prossimo 20 novembre 2024, su Xbox Series X/S e PC.