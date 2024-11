Ravenswatch: svelata la data d’uscita dall’early access

Dopo un periodo di accesso anticipato di successo e l’uscita su PC alla fine di settembre, con già oltre 600.000 giocatori attivi, l’action-roguelike cooperativo Ravenswatch sarà lanciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One il 28 novembre 2024. I giocatori potranno usufruire della funzione cross-play e potranno fare squadra contro gli Incubi che minacciano il mondo di Rêverie, sulla loro piattaforma preferita.

In Ravenswatch, fino a 4 giocatori possono fare squadra e impersonare uno dei 9 eroi, ognuno con meccaniche e abilità uniche. Scarlet – Cappuccetto Rosso – è una veloce assassina di giorno e un brutale lupo mannaro di notte, mentre Aladdin può contare sui fenomenali poteri cosmici del Genio della Lampada. Tutti questi eroi hanno anche numerosi modi di evolversi nel corso di una partita. Con Sun Wukong, diventerete una barriera insormontabile con il suo Palmo Divino o un fragile cannone di vetro in grado di infliggere rapidamente ingenti danni?

Come squadra, le build degli eroi di Ravenswatch assumono una dimensione completamente nuova. I vostri nemici sono più resistenti, ma potete abbatterli con stile e potenza agendo di concerto. Beowulf può incassare i colpi in prima linea con il suo scudo, mentre la Regina delle Nevi e Melusine lanciano le loro ultimate dalla media distanza; scatenate un temporale combinando i manichini del parafulmine di Geppetto e la nuvola di tuono di Sun Wukong.

In Ravenswatch, non ci sono due corse uguali. Con oltre 200 talenti, 50 oggetti magici, infinite combinazioni di build, 4 livelli di difficoltà, modalità di gioco personalizzate e cooperativa online fino a 4 giocatori, il gioco offre un’esperienza coinvolgente e un alto valore di rigiocabilità. Nacon ha anche pubblicato un trailer dedicato al gameplay di Ravenswatch che come di consueto trovate alla fine della notizia. Vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.