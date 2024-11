Alan Wake 2: Sam Lake conferma che non ci saranno altri DLC

Nel corso di una recente intervista il creative director, di Remedy Entertainment Sam Lake ha confermato ufficialmente che non ci saranno altri contenuti aggiuntivi per Alan Wake 2. Di seguito trovate le sue parole a riguardo: “Ora possiamo ufficialmente annunciare che con il lancio della seconda espansione il progetto Alan Wake 2 è completamente finito“.

Parlando del futuro della compagnia Lake ha affermato quanto segue: “La compagnia è cresciuta molto in termini di staff in questi anni, al punto che adesso abbiamo più di un team e ciascuno lavora ad un progetto diverso”. Lake ha anche confermato che la scena che si vede nella seconda espansione del gioco è un vero e proprio riferimento a Control 2. Parlando dei progetti in lavorazione il director ha dichiarato: “Ora che abbiamo un nostro portfolio di proprietà intellettuali, confido che sempre più giocatori vogliano scoprire il nostro universo”. Remedy Entertainment al momento sta lavorando allo spin-off multiplayer di Control, e ai remake dei primi due capitoli della leggendaria saga di Max Payne. Non è da escludere, che maggiori informazioni in merito a questi progetti, possano arrivare nel corso dei prossimi mesi. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

