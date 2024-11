Avowed: Obsidian Entertainment svela nuove informazioni

Obsidian Entertainment ha da poco annunciato diverse opzioni dedicate all’accessibilità per Avowed, titolo attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S, PC ed in uscita il 18 febbraio 2025. Di seguito trovate una lista delle opzioni che sarà possibile modificare.

Testi e Sottotitoli: testi regolabili sia in font che grandezza.

UI & Telecamera: fra le tante opzioni si potrà anche modificare la profondità del campo visivo.

Controlli: sistema di comandi completamente settabile a proprio gusto.

Selezione della lingua: ben 12 le lingue supportate.

Il team di sviluppo ha anche confermato che il gioco sarà localizzato anche in italiano e annunciato i requisiti minimi richiesti dalla versione PC.

CPU: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

GPU: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

Memory:16GB

DirectX: Version 12

Non è da escludere, che maggiori informazioni su Avowed e sui requisiti consigliati per la versione PC, possano arrivare nel corso dei prossimi mesi. Attualmente non è stata fatta alcuna menzione in merito al possibile arrivo del gioco su PlayStation 5, ma è molto probabile che quest’ultima versione venga rilasciata con alcuni mesi di distanza da quelle ora previste. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.