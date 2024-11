Little Big Adventure Twinsen’s Quest: disponibile da oggi

Microids e Studio [2.21] sono lieti di celebrare la tanto attesa uscita di Little Big Adventure – Twinsen’s Quest con un trailer di lancio. Quest’ultimo come di consueto lo trovate alla fine della notizia.

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Le edizioni digitali per Xbox Series X|S e Xbox One seguiranno il 5 dicembre. Un’edizione limitata per PlayStation 5 e Nintendo Switch sarà pubblicata il 5 dicembre in Europa e il 12 dicembre in Nord America.

Articoli Consigliati Alan Wake 2: Sam Lake conferma che non ci saranno altri DLC Xbox: Phil Spencer conferma che ci saranno altre console in futuro

I giocatori potranno riscoprire l’incantevole mondo del planetoide Twinsun, padroneggiare la Magic Ball per avventure rimbalzanti e immergersi in una narrativa profondamente tematica, esplorando livelli riprogettati per una maggiore fluidità. Il gioco promette di sedurre sia i fan nostalgici che i nuovi giocatori con il suo fascino senza tempo.

Informazioni su Little Big Adventure – Twinsen’s Quest :

La storia si svolge su un planetoide con due soli, dove quattro specie vivevano in perfetta armonia… Fino al giorno in cui il Dr. Funfrock, un brillante scienziato, inventò la clonazione e il teletrasporto, portando gradualmente gli abitanti sotto il suo totale controllo. Nei panni di Twinsen, siete un cittadino modello che da un giorno all’altro diventa un fuggitivo inseguito dagli scagnozzi del Dr. FunFrock. Durante il vostro viaggio da un’isola all’altra, dovrete cercare instancabilmente gli altri ribelli e formare una rete sotterranea per porre fine all’occupazione dei cloni.

Armati della vostra misteriosa Magic Ball, che diventa sempre più potente con il progredire dell’avventura, solo voi siete in grado di rovesciare il potere.

Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.