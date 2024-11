Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Sega svela nuovi dettagli

Ryu Ga Gotoku Studio e Sega hanno da poco svelato nuovi dettagli riguardanti Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, approfondendo da vicino alcuni aspetti del combattimento come i “Dark Instruments”, aggiungendo nuovi dettagli sulla vita in alto mare, come la personalizzazione della nave. Il gioco si svolge dopo gli eventi di Like a Dragon: Infinite Wealth e segue le avventure di Goro Majima mentre prova a recuperare i suoi ricordi, forma la sua ciurma di pirati e conquista il mare aperto alla ricerca di tesori leggendari.

Stili di combattimento:

In battaglia puoi alternare dinamicamente due stili di combattimento, “Mad Dog” e “Sea Dog”, ognuno dei quali presenta caratteristiche uniche e Heat Actions spettacolari per decimare i nemici.

Adottando lo stile “Mad Dog”, puoi combinare liberamente attacchi con pugni e calci a pugnalate, per eseguire una serie di mosse fulminanti e combo aeree per sconfiggere i nemici in grande stile. Riempi l’indicatore Madness Gauge infliggendo danni ai nemici ed evocando un gruppo di doppelganger oscuri che moltiplicano la forza d’attacco di Majima.

Adottando lo stile “Sea Dog”, invece, puoi brandire due lame per eseguire combo di fendenti con le armi pirata fino a scatenare mosse finali brutali. Avanzando nella storia, potrai anche usare la Madness Gauge per evocare quattro tipi di divinità oscure usando i tesori noti come “Dark Instruments”.

Armi secondarie e Dark Instruments

In combattimento puoi utilizzare anche tre armi secondarie uniche: Cutlass boomerang, Pistola e Chain hook. Ciascuna arma ti permette di sfruttare il pieno potenziale dello stile Sea Dog: il Cutlass boomerang consente a Majima di infliggere un’ingente quantità di danni a distanza, la pistola fornisce potenza di fuoco esplosiva e l’uso del Chain hook permette di arpionarsi ai nemici per scagliarsi contro di essi e infliggere un colpo letale.

Saccheggiati dalle navi delle ciurme pirata rivali sconfitte, i Dark Instruments invocano feroci creature maledette che scatenano il terrore nei cuori dei nemici di Majima! Suonando il violino, Majima evoca sul campo di battaglia squali affamati divoratori di esseri umani per dilaniare i nemici, mentre la chitarra invoca una gigantesca scimmia che infligge danni ingenti ai nemici con potentissimi ganci. Suonando il sassofono, invece, può evocare un volatile alleato che scatena un uragano per spazzare via i nemici, mentre soffiando nell’ocarina maledetta Majima richiama dalle profondità marine terrificanti meduse in grado di dare una scossa ai nemici.

Combattimento navale:

La vita da pirata è all’insegna della libertà e dell’esplorazione e dunque potrai navigare attraverso il vasto oceano, esplorando isole del tesoro e visitando fari in terre vicine e lontane, ma dovrai fare attenzione ai pericolosi nemici che ti attendono.

Quando si combatte in mare ci sono solo due opzione: o si affondano i nemici oppure si viene affondati. Dovrai capitanare la tua nave, la Goro Maru, con maestria, evitando il fuoco nemico e bombardando i nemici con raffiche di cannone prima di conquistare le loro navi abbordandole e ingaggiando un vera e propria battaglia sul ponte per sconfiggere il capitano rivale e la sua ciurma.

Aaarrrr!! Per vincere le battaglie come un vero lupo di mare dovrai migliorare la tua nave, reclutare la ciurma e gestire strategicamente il tuo equipaggio. Le navi possono essere personalizzate in termini di aspetto e design, e potrai anche decidere come armarle, scegliendo tra armature rinforzate, cannoni e altre bocche di fuoco.

Per ottenere la vittoria, dovrai affidarti alle abilità di Majima e a quelle dei suoi diversi membri dell’equipaggio nelle battaglie sul ponte. Ogni compagno di equipaggio possiede abilità diverse: alcuni si concentrano maggiormente sull’attacco, mentre altri sono in grado di guarire gli alleati.

Il Colosseo dei Pirati di Madlantis è un’arena di battaglia come nessun’altra che offre tante sfide differenti: da incontri uno contro uno a caotici incontri liberi contro altre nove ciurme. Ad attendere Majima e la sua ciurma ci sono scoperte distruttive di ogni tipo.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al seguente link. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.