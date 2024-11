GreedFall 2 The Dying World: posticipato l’update del gioco

Il team di sviluppo Spiders ha da poco annunciato che il nuovo aggiornamento per GreedFall 2 The Dying World non uscirà più questo autunno, ma è stato rimandato. Il gioco è attualmente disponibile su PC in accesso anticipato, ma nel corso del 2025 arriverà anche su Xbox Series X/S e PlayStation 5. Il nuovo update avrebbe introdotto una nuova regione esplorabile, nuove missioni specifiche per ogni regione, un nuovo alleato con le sue specifiche abilità e una serie di nuove missioni specifiche per i propri alleati.

Di seguito trovate il commento di un portavoce della compagnia a riguardo: “Abbiamo deciso di rimandare l’aggiornamento per prenderci tutto il tempo necessario di sistemare il gioco, in base ai feedback ricevuti dalla community dei videogiocatori”. Maggiori dettagli in merito alla nuova data d’uscita per l’update di GreedFall 2 The Dying World verranno svelati al momento opportuno. Attualmente sono senza una data d’uscita specifica, anche le versioni del gioco per console current-gen pertanto non resta che attendere annunci per saperne di più. Nel caso ve lo foste perso, il primo GreedFall è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

Articoli Consigliati Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Sega svela nuovi dettagli Avowed: Obsidian Entertainment svela nuove informazioni