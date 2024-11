World of Warcraft Mists of Pandaria Classic: svelata la data d’uscita

Blizzard Entertainment ha da poco annunciato che World of Warcraft Mists of Pandaria Classic, uscirà nell’estate del 2025. Il colosso americano ha anche pubblicato un trailer a riguardo, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto, mostra semplicemente alcune scene d’intermezzo. L’espansione aggiunge il continente di Pandaria e fortemente ispirato al folklore cinese nuove classi, una nuova razza giocabile, un nuovo level cap ora fissato a 90, e apporta diverse migliorie alla quality of life del gioco. Considerando i tanti anni che questo capitolo si porta sulle spalle, dargli una svecchiata in termini di contenuti e renderla più al passo con gli standard attuali non è un’idea sbagliata. Al momento non sono state rilasciate ulteriori dettagli a riguardo, pertanto non resta che attendere per saperne di più.

Non è da escludere che nuovi annunci, riguardo alla proprietà intellettuale di World of Warcraft, possano venire fatti nel corso dei prossimi mesi, magari durante la nuova edizione degli Oscar americani dei videogiochi, i The Game Awards. Quest’ultima tuttavia resta una nostra ipotesi, senza nulla di ufficialmente confermato, pertanto va presa con le pinze. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

