PlayStation 5: Neil Druckmann parla del nuovo titolo Naughty Dog

Durante l’evento Jewish Visionaries in Gaming, il game director di The Last of Us Parte 2 Neil Druckmann ha svelato le prime informazioni sul nuovo gioco di Naughty Dog. Druckmann ha detto che il nuovo gioco del team è in sviluppo per PlayStation 5 da ben quattro anni ed è un single-player dal fortissimo impatto emotivo, diretto da lui stesso. Purtroppo il game director non ha rivelato altre informazioni, limitandosi a dire che quest’ultime arriveranno in futuro quando Sony riterrà sia arrivato il momento giusto. E’ stato inoltre confermato che la software house è attualmente a lavoro su due giochi per PlayStation 5, e con molta probabilità uno dei due è una nuova proprietà intellettuale.

Non è da escludere ad ogni modo, che il colosso nipponico possa sfruttare la prossima edizione dei The Game Awards come palcoscenico da cui fare qualche annuncio, visto e considerato anche che quest’anno ricorre il decimo anniversario degli Oscar americani del videogioco condotti dal giornalista americano Geoff Keighley. Ovviamente questa è solo una nostra ipotesi, dato che la compagnia potrebbe benissimo decidere di aspettare il prossimo anno per fare qualche importante annuncio. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

