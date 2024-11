The First Descendant: annunciata la data d’uscita della stagione 2

Nexon ha da poco annunciato la data d’uscita della stagione 2 per The First Descendant che sarà disponibile a partire dal 5 dicembre 2024 su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. La compagnia ha anche pubblicato un trailer che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa due minuti mostra una serie di adrenaliniche scene d’intermezzo. Di seguito trovate una breve lista di alcuni dei contenuti che verranno aggiunti e i requisiti della versione PC del gioco. Vi segnaliamo inoltre che The First Descendant è localizzato in ben 12 lingue diverse e fra queste c’è anche l’italiano.

Due nuovi discendenti.

Un nuovo Dungeon.

Un nuovo temibile Boss da sconfiggere.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64- Bit

Processore: Intel i5-3570 / AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 570 / Intel Arc A380

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600XT / Intel Arc A750

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.