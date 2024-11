Resident Evil 9: trapela in rete la data del Reveal?

Stando a quanto segnalato dall’insider Lunatic Ignus sul suo profilo X, sembra che Capcom si stia preparando per un reveal di Resident Evil 9 a dicembre. Secondo numerosi rumors circolati in rete di recente, sembra infatti che il nuovo capitolo della serie possa venire svelato il prossimo 12 dicembre proprio durante la nuova edizione dei The Game Awards. Ipotesi quest’ultima non completamente da scartare visto e considerato che quest’anno l’evento condotto da Geoff Keighley compie ben dieci anni.

Continuano dunque a susseguirsi senza sosta le voci di corridoio su questo nuovo attesissimo capitolo della saga, già non molto tempo fa erano trapelate informazioni a riguardo, che nel caso vi foste persi potete trovare al seguente link. La leggendaria saga che ha sdoganato il genere survival horror, ha di recente raggiunto l’impressionante cifra delle 163 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Per ora il colosso giapponese non ha confermato nessuna delle voci di corridoio, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali a riguardo per saperne di più. Anche se non è stato detto nulla a riguardo, è molto probabile che Resident Evil 9 girerà su una versione pesantemente aggiornata del poderoso motore grafico proprietario denominato RE Engine. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

