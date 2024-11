Gran Turismo 7: in arrivo un nuovo update

Tramite il proprio account X ufficiale Kaz Yamauchi di Polyphony Digital ha annunciato che la prossima settimana verrà rilasciato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7. Fra i contenuti che potrebbe avere il nuovo update spiccano sicuramente il supporto a PlayStation 5 Pro e ben cinque nuove auto. Di recente è stato confermato che sulla console mid-gen di Sony il gioco avrà un ray tracing molto più prestante e una modalità specifica per la risoluzione a 8K. Purtroppo il director del gioco non ha svelato ulteriori dettagli riguardo alla nuova patch, a quali contenuti introdurrà effettivamente e quali sono le migliorie che nello specifico verranno apportate all’esperienza di guida, pertanto non resta che attendere per saperne di più. Il precedente update conteneva: 4 nuove auto, 5 nuovi eventi, numerose nuove opzioni per la manutenzione delle auto. Sempre per quanto riguarda la patch del mese scorso, quest’ultima introduceva anche la sostituzione del motore per le seguenti macchine:

Mazda Roadster NR-A (ND) ’22

Mazda Roadster Touring Car

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition ’15

Mitsubishi GTO Twin Turbo ’91

Nissan Silvia Q’s (S13) ’88

Nissan Silvia spec-R Aero (S15) Touring Car

Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità. Gran Turismo 7 è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5, PlayStation VR2.

