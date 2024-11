Xbox: Phil Spencer contro le espansioni fatte con contenuti tagliati

Nel corso di una recente intervista il CEO della divisione Xbox di Microsoft Phil Spencer ha parlato delle espansioni realizzate con contenuti tagliati, dicendosi contrario a questa pratica. Il CEO ha spiegato inoltre che in Microsoft non ci sono obblighi da questo punto vista, nel senso che gli sviluppatori non vengono costretti a produrre contenuti aggiuntivi che non siano frutto della loro personale visione.

Di seguito trovate le sue parole a riguardo: “Ai team viene garantita la possibilità di decidere in autonomia cosa vogliono fare con le loro storie ” Phil Spencer ha poi proseguito il discorso dicendo “non mi piacciono le espansioni che hanno un approccio manipolativo, voglio esperienze che possiedano un punto di vista peculiare“. In un’altra intervista il CEO ha voluto rassicurare i fan del marchio Xbox, dichiarando che in futuro la compagnia continuerà a produrre console. Riguardo ciò che è accaduto con i contenuti post lancio di Starfield Spencer ha affermato quanto segue: “In questo caso il team di sviluppo ha prima pianificato la pubblicazione di nuove funzionalità nel corso dell’anno e successivamente è stata lanciata l’espansione“. A queste dichiarazioni si sono poi aggiunte quelle della presidente Sarah Bond. Quest’ultima ha dichiarato che con la loro prossima console Xbox, i videogiocatori assisteranno ad un salto tecnologico senza precedenti nella storia degli hardware. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

