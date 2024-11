Dying Light 2 Stay Human: disponibile un nuovo update

Il team di sviluppo Techland ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Dying Light 2 Stay Human, che introduce il supporto a PlayStation 5 Pro. Le modalità grafiche introdotte per supportare la console mid-gen di Sony sono quattro in totale: Bilanciata, Prestazioni, Risoluzione, Qualità. Di seguito trovate un elenco più dettagliato a riguardo.

Bilanciata: risoluzione a 1512p upscalati a 4K frame rate a 60 introduce diversi miglioramenti alla gestione delle fonti di luce.

Prestazioni: risoluzione a 1440p upscalati a 4K frame rate a 120 con il VRR.

Risoluzione: 4K nativi e frame rate a 30

Qualità: risoluzione a 1440p upscalati a 4K frame rate a 30 e ray tracing.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Di seguito trovate i requisiti della versione PC del gioco.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit o Windows 11 64-Bit

Processore: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit o Windows 11 64-Bit

Processore: AMD / Intel CPU 3.6 GHz o AMD Ryzen 5 3600X o Intel i5-8600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB o AMD RX Vega 56

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Al momento il team di sviluppo è al lavoro su un nuovo capitolo della serie intitolato Dying Light The Beast. Quest’ultimo era inizialmente pensato per essere un DLC di Dying Light 2 Stay Human, ma poi Techland ha deciso di farne un gioco stand-alone. Vi invitiamo come di consueto a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.