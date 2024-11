Batman Arkham Asylum: in sviluppo il remake?

Stando a quanto dichiarato dall’insider Vera Dark, Rocksteady avrebbe già ricevuto il via libera da Warner Bros. per sviluppare un remake di Batman Arkham Asylum. Il gioco ha da poco festeggiato il suo 15 anniversario per cui non è da escludere che il colosso americano possa decidere di fare qualche annuncio a riguardo. Dopo il gigantesco flop commerciale sul GAAS dedicato alla Suicide Squad, lavorare al remake di un titolo così amato, potrebbe rappresentare un ottimo modo, per Rocksteady di riguadagnarsi la fiducia dei propri fan. Al momento le due compagnie non hanno commentato queste informazioni, pertanto vanno prese con le pinze.

Non è da escludere ad ogni modo, che qualche novità potrebbe venir svelata durante la prossima edizione dei The Game Awards gli Oscar americani del videogioco, condotti dal giornalista americano Geoff Keighley. Ma questa ci teniamo a precisare, è soltanto una nostra ipotesi. Se sentite la mancanza di giochi sul crociato incappucciato sappiate che recentemente è uscito Batman Arkham Shadows per Meta Quest e SteamVR o in alternativa trovate sempre su Steam, l’edizione game of the year di Batman Arkham Asylum. Come di consueto, vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

