Kriegsfront Tactics: annunciato l’arrivo del gioco anche su console

Il team di sviluppo Toge Productions ha da poco annunciato che l’rpg tattico Kriegsfront Tactics arriverà anche su console oltre che su PC. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un nuovo trailer, che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa quaranta secondi, si concentra principalmente sul gameplay, alternandovi, però anche alcune scene d’intermezzo atte a raccontare la storia. Graficamente parlando il gioco si difende piuttosto bene, già a questo stadio dello sviluppo, grazie ad un engine capace di portare su schermo una buona quantità di dettagli. Attualmente la compagnia non ha svelato la data d’uscita né delle versioni console né di quella PC, pertanto non resta che attendere annunci futuri per saperne di più. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC di Kriegsfront Tactics.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 oppure Windows 11 a 64-Bit

Processore: 2.4 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: 512 MB VRAM

DirectX: Versione 10

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit oppure Windows 11 a 64-Bit

Processore: 2.4 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: 1 GB VRAM

DirectX: Versione 10

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

