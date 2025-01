Nintendo Switch 2: svelata la potenza di calcolo della console?

Stando a quanto dichiarato da un utente del forum Famiboards sarebbe trapelata la potenza di calcolo di Nintendo Switch 2. Di seguito trovate l’elenco delle informazioni trapelate.

Modalità portatile: 561 MHz che portano a 1,71 TFLOPS

Modalità fissa (nel Dock NdR): 1000 MHz che portano a 3,1 TFLOPS

Per quanto questi siano dei semplici numeri, e quindi bisognerà poi vederne all’atto pratico i risultati, sembra che il successore di Nintendo Switch sarà potente quanto una Xbox Series S. Mentre in modalità portatile dovrebbe essere vicina alla potenza di PlayStation 4, ci teniamo a sottolineare però che questi dati non tengono conto delle probabili tecnologie che dovrebbe incorporare Nintendo Switch 2, come ad esempio il DLSS (o una tecnologia analoga non meglio specificata dai rumors NdR). Ovviamente Nintendo non ha confermato o smentito tale informazioni, pertanto quanto avete letto sin qui, va preso con la massima cautela, in attesa di annunci ufficiali. Attualmente l’unica informazione certa, è che la nuova console, sarà retrocompatibile con i giochi dell’attuale modello. Nel frattempo ricordiamo che Nintendo Switch dal suo lancio ad oggi, ha venduto l’impressionante cifra di 146 milioni di unità in tutto il mondo, avvicinandosi non poco ai numeri fatti dalla leggendaria PlayStation 2. Infine stando a molti rumors, circolati di recente sembra che il reveal ufficiale, dovrebbe arrivare nel corso della giornata di domani 16 gennaio. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

