The Elder Scrolls IV Oblivion: emergono altri dettagli sul remake?

Continuano a susseguirsi i rumors sul remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, questa volta le voci indicano che il team di sviluppo a lavoro sul progetto sia Virtuos, questo rifacimento, includerebbe anche numerose novità per quanto riguarda il gameplay. In particolare si parla di un sistema di combattimento molto simile a quello visto nei soulslike, e del fatto che il gioco sarà mosso dal potente Unreal Engine 5. Nonostante il gioco non sarà un puro soulslike, i rumors parlano del fatto che molte meccaniche di quel genere verranno utilizzate per ammodernare il sistema di combattimento. Inoltre dovrebbero essere apportate molte migliorie anche all’HUD per renderlo più al passo coi tempi.

Attualmente le informazioni riportate sin qui, non son state confermate, pertanto vanno prese con la massima cautela in attesa di annunci ufficiali in proposito. Inoltre, ricordiamo che stando ad altre indiscrezioni circolate recentemente sembra che il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion verrà ufficialmente svelato nel corso del sempre più vicino Xbox Developer Direct. Sempre riguardo a quest’ultimo ricordiamo anche secondo alcuni rumors, dovrebbero venir mostrati molti più giochi rispetto a quelli annunciati. Il gioco è disponibile attualmente su PC (via Steam), Xbox Game Pass. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

