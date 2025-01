PlayStation: Shuhei Yoshida lascia la compagnia

Come già annunciato a novembre 2024, oggi il leggendario Shuhei Yoshida lascia definitivamente PlayStation, dopo ben 32 anni di carriera all’interno dell’azienda. L’annuncio è arrivato tramite il proprio account X ufficiale. Nel congedarsi, Shuhei ha anche scritto una lista di ben 22 giochi che vanno assolutamente giocati, e che vi riportiamo di seguito.

Bloodborne

Sound Shapes

Journey

Shadow of the Colossus

Persona 4 Golden

Genshin Impact

Nine Sols

Hades

Dead Cells

The Binding of Isaac: Repentance

Super Time Force Ultra

Doki Doki Literature Club

Sifu

Before Your Eyes

Inscryption

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy

Ghost of Tsushima

Returnal

Fall Guys

Let It Die

Nioh 2

Ape Escape

Yoshida è entrato a far parte di Sony Group nel 1986 ed è stato uno dei primi dipendenti a collaborare al progetto PlayStation nel febbraio 1993. Il 7 novembre 2019 Yoshida annunciò le sue dimissioni dal suo ruolo di presidente di SIE Worldwide Studios come parte di una riorganizzazione aziendale (ruolo ora ricoperto da Herman Hulst, Co-fondate di Guerrilla Games NdR). Yoshida fu poi messo a capo di PlayStation Indies, una nuova sezione interna dedicata agli sviluppatori di videogiochi indipendenti, dove ha lavorato sino ad oggi. L’azienda perde così, un’altra figura che insieme a Ken Kutaragi (il papà di PlayStation) ha letteralmente scritto la storia della corporazione. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

