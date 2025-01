Diablo IV: annunciata la data d’uscita della nuova stagione

Activision Blizzard ha da poco annunciato la data d’uscita per la nuova stagione di Diablo IV, intitolata “stagione della stregoneria” ed in uscita il prossimo 21 gennaio su tutte le console per cui il gioco base è disponibile. Per l’occasione la compagnia ha anche pubblicato un nuovo Deep Dive della durata di ben sette minuti, che come di consueto, potete trovare alla fine della notizia. Quest’ultimo fa una veloce panoramica di tutte le novità che verranno introdotte con questa nuova stagione. Ricordiamo infine che Diablo IV, è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Di seguito trovate i requisiti richiesti da quest’ultima versione del gioco.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660, Intel Arc A380 o AMD Radeon R9 280

DirectX: Versione 12

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD obbligatorio

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970, Intel Arc A750 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD obbligatorio

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.