EA Sports UFC 5: disponibile su Game Pass e EA Play

Electronic Arts ha da poco annunciato che EA Sports UFC 5 è ora disponibile su Xbox Game Pass Ultimate e The Play List tramite EA Play. I membri possono anche ottenere il bundle Bruce Lee e giocare nei panni dell’Alter Ego del “padre delle arti marziali miste” gratuitamente nella sezione Perks dal 14 gennaio all’11 febbraio. Il tempismo è perfetto per il prossimo weekend, quando UFC 311 alzerà il sipario sull’atteso incontro per il titolo mondiale dei pesi leggeri tra il numero 1 della classifica UFC pound-for-pound Islam Makhachev e il principale sfidante Arman Tsarukyan. Le nuove sfide Fight Week, i contenuti Vanity e i Pick-Ems sono disponibili da oggi in-game, per celebrare il sequel tra questi due agguerriti concorrenti. Per celebrare i nuovi contenuti e gli eventi in arrivo nel gioco, sono stati recentemente rilasciati tre nuovi Alter Ego Ultimate 90, con:

Max Holloway, vincitore del 2024 Knockout of the Year contro Justin Gaethje.

Ilia Topuria, attuale campione UFC nella categoria pesi piuma che ha battuto Holloway a UFC 308.

Amanda Nunes, la tre volte campionessa UFC famosa anche per essersi ritirata mentre era al primo posto nella classifica UFC pound-for-pound.

Qui di seguito altri Alter ego con Prime Series V che entrano oggi nell’ottagono:

Chan Sung Jung (2012, pesi piuma)

Vittoria degna di nota in carriera contro Dustin Poirier e prima sottomissione con twister nella storia dell’UFC.

Anthony Johnson (2016, pesi massimi leggeri, UFC 202)

Uno dei più temibili “artisti del KO” nei pesi massimi leggeri, che ha sconfitto l’ex sfidante al titolo (e futuro campione) Glover Texeira in 13 secondi.

Junior Dos Santos (2011, pesi massimi)

Ha sconfitto Cain Velasquez per il titolo dei pesi massimi, rubandogli la scena in poco più di un minuto

Clay Guida (2011, Ultimate Fighter 13 Finale, LW)

Grande vittoria contro l’ex campione dei pesi leggeri WEC Anthony “Showtime” Pettis

