Marvel Rivals: in arrivo due nuovi eroi ad ogni nuova stagione

Nel corso di una recente intervista il game director di Marvel Rivals Guangyun Chen, ha dichiarato che il team ha intenzione di aggiungere due nuovi eroi al rilascio di ogni nuova stagione. Di seguito trovate le sue parole in proposito: “Ad ogni stagione lanceremo nuove storie stagionali, introdurremmo nuove mappe e nuovi eroi. Nello specifico, suddivideremo ogni stagione in due metà. Inoltre, ogni stagione dura tre mesi e, per ogni metà della stagione introdurremo un nuovo eroe. Il nostro obiettivo principale, è migliorare costantemente l’esperienza di gioco, così da mantenere contenta e soddisfatta la nostra community di videogiocatori”.

Ricordiamo infine, che stando ad alcuni rumors circolati di recente e ancora mai ufficialmente confermati da parte della compagnia, in futuro potrebbero essere aggiunti al roster di Marvel Rivals, altri personaggi provenienti dal franchise degli X-Men. Marvel Rivals, è attualmente disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 / Intel Arc A380

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD RX 5700-XT / Intel Arc A750

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.