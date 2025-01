Assassin’s Creed Shadows: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Ubisoft ha da poco rilasciato un nuovo trailer dedicato ad Assassin’s Creed Shadows titolo attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di dieci minuti si concentra principalmente sul gameplay alternando frasi esplorative ad altre di combattimento. Attualmente il colosso francese non ha rilasciato informazioni in merito ai requisiti richiesti dalla versione PC del gioco, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali per saperne di più. Ricordiamo infine che il gioco uscirà salvo, nuovi rinvii il prossimo 20 marzo 2025.

Graficamente parlando il gioco si difende già da ora molto bene, grazie ad un motore grafico capace di portare su schermo una notevole quantità di dettagli. Inoltre adesso, quando si naviga nel menu, la mappa del mondo offre vari livelli di zoom, ognuno dei quali attiva diverse informazioni. Nel titolo tornano i punti d’osservazione, con la differenza che questo nuova tipologia rivela i punti di interesse vicini, mentre si osserva l’area circostante dall’alto. Esplorando ogni regione, inoltre si scoprono dei rifugi chiamati “Kakurega” che diventano piccole estensioni del Nascondiglio e mettono a disposizione del giocatore alcune delle sue funzionalità. Di recente, stando a quanto riportato dalla pagina nipponica di Steam di Assassin’s Creed Shadows sembra che ora Yasuke, sia definito non più come un samurai ma come un “leggendario combattente”. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

