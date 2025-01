Assetto Corsa EVO: pubblicato l’early access trailer

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni sono lieti di annunciare che Assetto Corsa EVO, l’ultimo capitolo della serie di Assetto Corsa, debutta oggi su Steam in Accesso Anticipato. Il gioco è finalmente disponibile ora con la prima versione in Early Access, con una data di lancio 1.0 prevista per l’autunno 2025. All’uscita della versione 1.0, il gioco, includerà 100 macchine e 15 circuiti ufficiali con ulteriori 5 autodromi che verranno rilasciati gratuitamente nei mesi immediatamente successivi al lancio. Per celebrare l’evento, le due compagnie hanno pubblicato un trailer, che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e venti si concentra principalmente sul gameplay.

Assetto Corsa EVO rappresenta un significativo passo in avanti per l’universo di Assetto Corsa, offrendo un’esperienza di sim-racing notevolmente arricchita. Quest’ultima iterazione introduce una serie di funzionalità e modalità di gioco rese possibili grazie al nuovo motore proprietario del team di sviluppo, progettato specificamente per il genere racing e automobilistico. Con il supporto di un ciclo di gara completo di 24 ore, un sistema di illuminazione all’avanguardia, condizioni meteorologiche e della pista dinamiche, un comparto visivo fotorealistico e pieno supporto di modalità VR e triplo schermo, Assetto Corsa EVO introduce una nuova generazione di simulazioni di guida.

