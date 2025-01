World of Warcraft: Plunderstorm disponibile da ora

Blizzard Entertainment ha da poco annunciato che a partire da oggi è disponibile la modalità battle royale di World of Warcraft intitolata Plunderstorm. Di seguito trovate una lista delle migliorie apportate a questa modalità. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa trenta secondi si concentra principalmente sul gameplay, mostrando alcuni combattimenti.

Coda migliorata: l’accesso alla modalità rimane lo stesso di prima, ma adesso si può accedere anche dall’interfaccia di The War Within.

Negozio di Plunderstorm: i progressi per le ricompense non sono più lineari e legati alla Fama, ma adesso giocatori e giocatrici ottengono una valuta (Bottino) per acquistare le ricompense che preferiscono da un’interfaccia dedicata disponibile all’interno del gioco e nella schermata della coda.

Abilità aggiornate: nuove abilità e aggiornamenti al bilanciamento per quelle esistenti.

Ricompense: le ricompense precedenti di Plunderstorm saranno nuovamente disponibili e verranno raggiunte da nuovi set di trasmogrificazione, una nuova cavalcatura pappagallo, una nuova mascotte e altro ancora.

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità. Per maggiori informazioni riguardo al ritorno di questa modalità di World of Warcraft, vi rimandiamo al seguente link.

