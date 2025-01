Moroi: annunciato un nuovo gdr

Il team di sviluppo Violet Saint e il publisher Good Shepherd Entertainment hanno da poco annunciato un nuovo gioco di ruolo dark fantasy a visuale isometrica intitolato Moroi, ed attualmente in sviluppo per PC. Per celebrare l’occasione è stato anche pubblicato un trailer che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa cinquanta secondi, si concentra principalmente sul gameplay, mostrando alcune fasi esplorative, alternate ad altre in cui si combatte.

Attualmente le due compagnie non hanno svelato una data d’uscita, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali per saperne di più. Graficamente parlando Moroi, si difende molto bene già a questo stadio dello sviluppo grazie ad un motore grafico che riesce a portare su schermo una discreta quantità di dettagli. Ottimo anche il comparto legato all’effettistica ed ai particellari, con fuoco ed esplosioni realizzati in modo davvero convincente. Il design di alcuni mostri, è davvero notevole, e quei pochi che si vedono del trailer, riescono ad incutere il giusto livello di paura e ansia. Non vi sono notizie al momento, in merito ad un possibile approdo del gioco anche su console di attuale generazione, pertanto non resta che aspettare annunci in proposito. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

