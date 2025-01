Donkey Kong Country Returns HD: disponibile il trailer di lancio

Nintendo e Forever Entertainment hanno da poco pubblicato il trailer di lancio per Donkey Kong Country Returns HD, remaster, di un gioco uscito ben quattordici anni fa su Wii ed in uscita oggi in esclusiva Nintendo Switch. Come di consueto, trovate il video pubblicato alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto, si concentra principalmente sul gameplay mostrando alcune divertentissime sequenze di platforming.

Graficamente parlando, il lavoro di rimasterizzazione svolto è notevole, e il gioco si difende molto bene, grazie ad un engine capace di portare su schermo un’ottima quantità di dettagli. I modelli poligonali di personaggi e ambientazioni infatti sono davvero pieni di dettagli, ottimo anche il comparto animazioni che risultano davvero molto fluide e convincenti. Ricordiamo infine che Nintendo Switch ha piazzato ben 146 milioni di unità in tutto il mondo. Anche se dal team non sono state date informazioni ufficiali, in merito, non è da escludere che in futuro il titolo non possa ricevere una patch, che aggiunga il supporto alla non ancora svelata Nintendo Switch 2. Ovviamente queste, son soltanto delle nostre ipotesi, e vanno prese con la massima cautela per il momento, non essendoci annunci ufficiali a tal proposito. E sempre parlando della prossima console della casa di Super Mario, ricordiamo che al momento l’unico dettaglio certo è che sarà totalmente retrocompatibile con i giochi dell’attuale modello di console. Nel caso ve la foste persa, a questo link potete trovate la nostra recensione di Donkey Kong Country Returns HD . Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

Articoli Consigliati Marvel Rivals: annunciato il crossover con Marvel’s Spider-Man 2 Moroi: annunciato un nuovo gdr