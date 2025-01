Marvel Rivals: annunciato il crossover con Marvel’s Spider-Man 2

Il team di sviluppo NetEase Games ha da poco annunciato il crossover fra Marvel Rivals e Marvel’s Spider-Man 2 il che significa che prossimamente nel gioco verrà introdotta una nuova Skin per Spider-Man ispirata proprio alla celebre tuta vista nel celebre gioco di Insomniac Games. La nuova skin dedicata all’uomo ragno, uscirà in concomitanza col porting su PC di Marvel’s Spider-Man previsto per il prossimo 30 gennaio 2o25.

Anche se non ci sono conferme ufficiali da parte della compagnia sembra che il nuovo contenuto aggiuntivo verrà reso disponibile solo a pagamento e che quindi non dovrebbe essere possibile sbloccarla gratuitamente. Ricordiamo infine che Marvel Rivals, è attualmente disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC del gioco.

Articoli Consigliati Bologna Game Farm: iniziato il programma di accelerazione Lollipop Chainsaw RePOP: svelati i contenuti del prossimo update

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 / Intel Arc A380

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD RX 5700-XT / Intel Arc A750

DirectX: Versione 12

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.