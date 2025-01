Lollipop Chainsaw RePOP: svelati i contenuti del prossimo update

Il team di sviluppo Dragami Games ha da poco annunciato quali saranno i contenuti del prossimo aggiornamento per Lollipop Chainsaw RePOP, in arrivo nei primi giorni di febbraio 2025. Fra i contenuti previsti, ci sta un nuovo costume per la protagonista Juliet, e la modalità foto, che includerà diverse opzioni per la modifica delle immagini. La compagnia ha dichiarato infine che la data d’uscita del prossimo aggiornamento verrà svelata prossimamente. Ricordiamo infine che Lollipop Chainsaw RePOP è disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e che la patch arriverà su tutte le piattaforme per cui il gioco è disponibile. Graficamente parlando, il lavoro di rimasterizzazione fatto è abbastanza buono, anche se visti gli anni che l’IP si porta sulle spalle, forse avrebbe avuto più senso farne un remake. A seguire trovate l’elenco dei requisiti della versione PC del gioco.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-8400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060(6GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-10400

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX3060(8GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Articoli Consigliati Bologna Game Farm: iniziato il programma di accelerazione Marvel Rivals: annunciato il crossover con Marvel’s Spider-Man 2

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.