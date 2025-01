Bologna Game Farm: iniziato il programma di accelerazione

Bologna Game Farm, l’acceleratore pubblico B2C dell’Emilia-Romagna per il settore videoludico, ideato e coordinato dal Comune di Bologna, da oggi avvia il programma di accelerazione della quarta edizione, estesa per la prima volta all’intero territorio nazionale grazie al coinvolgimento del Ministero per le Imprese e il Made in Italy e di CTE COBO.

Il percorso di accelerazione, che anche quest’anno si terrà presso le Serre di ART-ER all’interno dei Giardini Margherita di Bologna, prevede, fra le molteplici attività, giornate di mentorship in presenza concentrate in sessioni mensili. Durante questi appuntamenti i mentor – coordinati come sempre da Ivan Venturi, con la Project Manager Sara De Martini e il supporto dei tutor – approfondiranno temi come il game design, gli aspetti tecnologici legati allo sviluppo delle vertical slice, la sostenibilità economica e molto altro ancora.

L’anno 2025 parte con una grande novità: le giornate di mentorship saranno aperte non solo ai vincitori di BGF, ma anche a chi studia o lavora in ambito videoludico in Emilia-Romagna.

Di seguito, il calendario completo degli incontri con gli argomenti che verranno trattati:

– 16 gennaio 2025 revisione game design, definizione dei team, impianto tecnologico, merceologia progetto

– 13 febbraio 2025 coding/tech (IT)

– 11 marzo 2025 produzione asset 2D/3D

– 10 aprile 2025 audio, musica, localizzazioni

– 09 maggio 2025 “Bologna Game Farm, si gioca!” (da confermare)

– 5 giugno 2025 budget complessivo, deck proposta publisher, pitch, strategia A/B (publisher/self-publishing)

Per maggiori informazioni riguardo l’evento vi rimandiamo al seguente link. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.