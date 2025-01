Sniper Elite Resistance: il gioco si mostra in un nuovo trailer

Il team di sviluppo Rebellion ha da poco pubblicato un nuovo trailer per Sniper Elite Resistance, dedicato alle caratteristiche del gioco. Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto, si concentra principalmente sul gameplay mostrando adrenalinici scontri a fuoco, alternati da qualche fase puramente stealth. Inoltre fa una rapida panoramica su quelle che sono le principali caratterisitche di questo nuovo capitolo della serie, fra cui citiamo la presenza di una modalità campagna giocabile anche in cooperativa. Graficamente parlando, il titolo si difende piuttosto bene, grazie ad un motore grafico capace di portare su schermo una notevole quantità di dettagli. Ricordiamo infine che Sniper Elite Resistance sarà disponibile a partire dal prossimo 30 gennaio 2025, su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (via Steam e Epic Games Store), Xbox Game Pass. Di seguito trovate l’elenco dei requisiti minimi richiesti dal gioco su PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit o Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel CPU Core i5-9400f o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 2060 6GB o equivalente

DirectX: Versione 12

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.