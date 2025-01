PlayStation: Yoshida dice la sua sulla strategia dei Live Service

Nel corso di una recente intervista avvenuta durante l’ultima puntata del poadcast Kinda Funny Games, Shuhei Yoshida ha parlato della recente nuova strategia commerciali adottata dai PlayStation Studios rispetto ai videogiochi live service. Nel corso dell’intervista l’ex boss di PlayStation ha dichiarato che se fosse stato lui a capo dei PlayStation Studios avrebbe impedito la svolta ai giochi live service, voluta da Jim Ryan e dal suo CDA e recentemente confermata dai due nuovi CEO Hideaki Nishino e Hermen Hulst.

Yoshida non ha risparmiato anche quella che sembra a tutti gli effetti una frecciatina nei confronti dei suoi ex-colleghi, dichiarando fra il serio e lo scherzoso: “Forse, mi hanno mandato via per questo motivo”. Insomma dalle sue parole si capisce molto bene, che non tutti erano d’accordo con questa decisione all’interno della compagnia. Ricordiamo infine che Shuhei Yoshida, ha lasciato definitivamente, proprio nella giornata di ieri PlayStation Group, dopo ben 32 anni di carriera. Il primo tentativo fatto dal colosso giapponese è stato Concord, che come ricorderete si è rivelato poi essere un progetto fallimentare, che ha addirittura portato allo smantellamento e chiusura del team che lo ha sviluppato. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

Articoli Consigliati Nintendo Switch 2: Annunciata la console con un trailer Bloodborne: Shuhei Yoshida parla del gioco