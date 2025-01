Nintendo Switch 2: Annunciata la console con un trailer

Nintendo ha finalmente annunciato Nintendo Switch 2 con un primo trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Alla fine di quest’ultimo viene anche annunciata la data di presentazione ufficiale fissata per il 2 aprile 2025. Come si può vedere dai trailer, il formfactor della console si conferma non troppo diverso rispetto a quello mostrato dai leak delle settimane precedenti. Nel video viene confermata ufficialmente la retrocompatibilità della console e vengono confermati i Joy-Con con gli agganci magnetici, oltre che il nome. Insomma gran parte delle indiscrezioni che son emerse durante le scorse, settimane son state confermate da questo trailer. La nuova console, permette di giocare a titoli esclusivi per Nintendo Switch 2 oltre che a giochi per il modello old-gen, sia in versione su scheda sia in versione scaricabile. Alcuni titoli dell’attuale ibrida, potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con la nuova console.

La casa di super Mario ha inoltre annunciato che maggiori dettagli sulla nuova console verranno svelati in futuro tramite il sito ufficiale della compagnia, che potete trovare a questo indirizzo. Il colosso nipponico ha svelato che organizzerà inoltre una serie di eventi chiamati Nintendo Switch 2 Experience, durante i quali i giocatori potranno provare Nintendo Switch 2 di persona in diverse città del mondo, tra cui segnaliamo, Milano. Vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

