Bleach Rebirth of Souls: pubblicato un nuovo Deep Dive

Bandai Namco ha da poco pubblicato un nuovo deep dive per Bleach Rebirth of Souls, che come di consueto potete trovare alla fine della notizia.

l sistema di combattimento di Bleach Rebirth of Souls si basa essenzialmente su tre elementi: Attacco, Breaker e Guardia, che i giocatori dovranno sfruttare a dovere per superare la difesa degli avversari. Ma la chiave del gioco sarà anche un’attenta padronanza di distanza e scontri. Tuttavia, dopo aver ricevuto abbastanza colpi, lo stato di Risveglio può cambiare l’esito della battaglia, sbloccando un nuovo potenziale, statistiche migliori e nuove azioni, tra cui la devastante Mossa Kikon.

Nella modalità Storia, i giocatori potranno vivere l’avventura di Ichigo Kurosaki dalla Saga del Sostituto Shinigami, fino alla conclusione della Saga degli Arrancar. Inoltre, la modalità Storia segreta consentirà di vivere la narrativa principale dal punto di vista di ogni personaggio, offrendo una visione unica e più in profondità della trama. Gli episodi secondari descriveranno anche la vita quotidiana dei personaggi tra un combattimento e l’altro.

Inoltre, la modalità Battaglia consentirà di mettere alla prova le proprie abilità contro gli amici offline oppure online con altri giocatori da tutto il mondo in intense battaglie ricche d’azione, mentre sarà anche possibile testare le proprie capacità nelle missioni predefinite della modalità Missione.

Ricordiamo infine che Bleach Rebirth of Souls sarà disponibile dal prossimo 21 marzo 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.