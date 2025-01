Apex Legends: torna l’evento rinascita lunare

Electronic Arts ha da poco annunciato il ritorno dell’evento crossover fra Apex Legends e Final Fantasy VII Rebirth rinascita lunare. Quest’ultimo durerà dal prossimo 21 gennaio fino all’11 febbraio, e porterà con se molti nuovi contenuti. Per celebrare l’annuncio, il colosso americano ha anche pubblicato un trailer che come di consueto, potete trovare alla fine della notizia.

I poteri di Final Fantasy VII Rebirth tornano attraverso le reliquie dello squarcio

La materia dell’evento di Final Fantasy VII Rebirth torna su Apex Legends nelle reliquie dello squarcio. Usa la devastante spada potens ed equipaggia gli hop-up per evocare un Nessie SOLDIER, potenziare i suoi danni critici e molto altro ancora.

Oggetti evento Rinascita lunare

Sblocca 24 oggetti cosmetici a tema lunare, inclusa una skin Prestigio per Alter con 3 livelli, una scia di lancio e un’esecuzione speciali.

Contatore premi

Ottieni ricompense con il nuovo contatore premi.

Oggetti a tema Final Fantasy VII Rebirth

Riscopri gli oggetti cosmetici a tema Final Fantasy VII Rebirth . Quelli già acquisiti saranno conteggiati come avanzamento.

Per maggiori informazioni sull’evento vi rimandiamo al seguente link. Apex Legends: Dallo squarcio è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.