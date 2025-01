Mortal Kombat 1: disponibile un nuovo character trailer

Warner Bros. Games ha da poco pubblicato un nuovo character trailer per Mortal Kombat 1: Kaos Sovrano, questa volta dedicato al personaggio di conan il barbaro. Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. Conan il barbaro nel gioco avrà le sembianze dell’attore Arnold Schwarzenegger, che lo interpretò nell’omonimo film, e si unirà al roster del gioco a partire dal prossimo 21 gennaio in accesso anticipato per i possessori dell’espansione Kaos sovrano, mentre sarà disponibile per tutti a partire dal 28 gennaio.

Sono inoltre ora aperte le iscrizioni a Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Stagione 2 in occasione del ritorno del programma mondiale di eSport che include Mortal Kombat 1. I kombattenti di tutti i livelli avranno la possibilità di contendersi una parte del montepremi di 255.000 dollari in una serie di eventi dal vivo che avverranno in Nord America, Sud America ed Europa oltre che nei diversi tornei online. Il Pro Kompetition Mexico darà il via alla Stagione 2 con un evento dal vivo a Città del Messico il 22 febbraio, e il programma culminerà con il Campionato Mondiale Final Kombat a settembre 2025. Per maggio informazioni vi rimandiamo al seguente link. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

