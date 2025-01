Path of Exile 2: disponibile una nuova patch

Il team di sviluppo Grinding Gear Games ha da poco annunciato che da oggi è disponibile una nuova patch per Path of Exile 2. Per celebrare l’annuncio, la compagnia ha anche pubblicato un deep dive della durata di ben sette minuti, dove viene fatta una panoramica delle novità introdotte. Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. In quest’ultimo, Jonathan Rogers, game director del gioco, parla dei contenuti principali della nuova patch, che vanno dalla correzione di errori e modifiche alla qualità della vita, a nuove integrazioni nei menu e nei contenuti, sottolineando come alcune delle modifiche più richieste dalla community e non presenti in questa patch non sono state ignorate, ma arriveranno in un secondo momento. Di seguito trovate l’elenco dei requisiti richiesti dalla versione PC di Path of Exile 2.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 5 2500x

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960, Intel Arc A380, o ATI Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5-10500 o AMD Ryzen 5 3700X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770, o ATI Radeon RX 5600XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Per maggiori informazioni riguardo al nuovo update, vi rimandiamo al seguente link.