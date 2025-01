Ace Combat 7 Skies Unknown: vendute 6 milioni di copie

Bandai Namco ha da poco annunciato che Ace Combat 7: Skies Unknown ha raggiunto l’impressionante cifra delle 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ora le vendite mondiali totali del franchise di ACE COMBAT ammontano a oltre 20 milioni di unità. Ricordiamo infine che Ace Combat 7: Skies Unknown è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Di seguito potete trovare i requisiti della versione PC del gioco. Quest’ultimo è uno straordinario gioco di combattimenti aerei che consente di volare liberamente a 360 gradi in cieli fotorealistici con una moltitudine di velivoli sia autentici che futuristici, affrontando intensi duelli aerei in una storia avvincente.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i3-7100

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 750Ti

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX 11

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX 11 sound card

