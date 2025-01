Dragon Age The Veilguard: la director lascia BioWare?

Stando a delle indiscrezioni trapelate di recente sembra che la game director di Dragon Age The Veilguard, Corinne Busch abbia lasciato BioWare. Il rumor sul suo possibile addio alla compagnia, è stato anche in parte confermato dal noto giornalista Jeff Grubb che tramite un post su X, ha dichiarato: “Corrine Busch, director di Dragon Age, sta davvero lasciando BioWare”. Il giornalista si è anche espresso in merito ai rumors riguardanti il fatto che Electronic Arts voglia chiudere il colosso canadese; dichiarando che secondo lui, il publisher americano non ha in programma di chiuderlo. Attualmente né Electronic Arts né BioWare hanno commentato le informazioni riportate sin qui, pertanto vanno prese con la massima cautela. Ricordiamo infine che Dragon Age The Veilguard è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC del gioco.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit oppure Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Raccomandato

