Star Wars: nuove informazioni in arrivo ad aprile sullo strategico?

Stando a quanto dichiarato dal leaker Timur222 sul proprio account X, sembra che il nuovo gioco di Star Wars in sviluppo presso Bit Reactor e Respawn Entertainment verrà annunciato tra il 18 e il 20 aprile. Di seguito trovate le sue parole a riguardo: “Ho alcune informazioni in merito al prossimo gioco RTS di Star Wars di Respawn Entertainment. Ci sarà un annuncio pubblico che verrà accompagnato da un trailer, che verrà rilasciato durante la Star Wars Celebration in Giappone (18-20 aprile). Le piattaforme su cui arriverà sono Steam, Xbox, PlayStation ed Epic Store”.

Attualmente le due compagnie, non hanno commentato queste indiscrezioni, pertanto le informazioni riportate fin qui, vanno prese con la massima cautela. Resta da capire, quando e se il team di Respawn Entertainment annuncerà il terzo capitolo della trilogia inziata con Star Wars Jedi Fallen Order. Ricordiamo infine che quest’ultimo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Di seguito trovate i requisiti della versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit o Windows 11 a 64-Bit

Processore: AMD FX-6100/Intel i3-3220 o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 o equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit oppure Windows 11 a 64-Bit

Processore: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti o equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 55 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo, come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.